Москва14 нояВести.В Обнинске правоохранители начали проверку из-за публикации о стрельбе из окна движущегося автомобиля на проспекте Ленина. Об этом сообщило УМВД России по Калужской области на платформе MAX.
Отмечается, что публикацию обнаружили во время мониторинга интернета. Сообщение было зарегистрировано в ОМВД РФ по Обнинску в установленном порядке.
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается о возможной стрельбе из окна движущегося автомобиля на проспекте Ленина в городе Обнинскеговорится в публикации
В настоящее время по факту случившегося идет проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.