В Обнинске проверяют информацию о стрельбе из машины на проспекте Ленина

В Обнинске полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна автомобиля В Обнинске проверяют информацию о стрельбе из машины на проспекте Ленина

Москва14 ноя Вести.В Обнинске правоохранители начали проверку из-за публикации о стрельбе из окна движущегося автомобиля на проспекте Ленина. Об этом сообщило УМВД России по Калужской области на платформе MAX.

Отмечается, что публикацию обнаружили во время мониторинга интернета. Сообщение было зарегистрировано в ОМВД РФ по Обнинску в установленном порядке.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается о возможной стрельбе из окна движущегося автомобиля на проспекте Ленина в городе Обнинске говорится в публикации

В настоящее время по факту случившегося идет проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.