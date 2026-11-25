Москва25 нояВести.Сотрудники правоохранительных органов начали проведение проверки обстоятельств жестокого избиения женщины в Краснодаре, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло на Скандинавской улице, кадры нападения были опубликованы в социальных сетях.
Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Для определения степени вреда здоровью пострадавшей назначат судебно‑медицинскую экспертизуговорится в публикации ведомства в MAX
В полиции подчеркнули, что виновного привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.