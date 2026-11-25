МВД начало проверку после публикации видео жестокого избиения женщины на Кубани

Полиция проверяет обстоятельства жестокого избиения женщины в Краснодаре МВД начало проверку после публикации видео жестокого избиения женщины на Кубани

Москва25 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов начали проведение проверки обстоятельств жестокого избиения женщины в Краснодаре, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло на Скандинавской улице, кадры нападения были опубликованы в социальных сетях.

Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия. Для определения степени вреда здоровью пострадавшей назначат судебно‑медицинскую экспертизу говорится в публикации ведомства в MAX

В полиции подчеркнули, что виновного привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.