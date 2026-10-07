Москва7 октВести.Полиция Краснодара проверяет информацию об инциденте, произошедшем со старшеклассницей в одной из школ в Прикубанском округе. Об этом сообщило региональное УМВД России.
Информация о произошедшем была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. По словам местной жительницы, ее дочь — ученица 10-го класса — ходит в школу №119, где ее с первых дней травят одноклассники. Также упоминается нарисованная свастика.
На основании выявленной в сети Интернет информации … инициирована доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.