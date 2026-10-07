На Кубани проверят факт травли девочки-подростка в школе

Травля и свастика: на Кубани идет проверка инцидента в одной из школ На Кубани проверят факт травли девочки-подростка в школе

Москва7 окт Вести.Полиция Краснодара проверяет информацию об инциденте, произошедшем со старшеклассницей в одной из школ в Прикубанском округе. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Информация о произошедшем была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. По словам местной жительницы, ее дочь — ученица 10-го класса — ходит в школу №119, где ее с первых дней травят одноклассники. Также упоминается нарисованная свастика.

На основании выявленной в сети Интернет информации … инициирована доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.