В Краснодаре проверяют информацию о нападении сотрудницы ПВЗ на многодетную мать

В Краснодаре проверяют информацию о нападении сотрудницы ПВЗ на мать троих детей В Краснодаре проверяют информацию о нападении сотрудницы ПВЗ на многодетную мать

Москва25 окт Вести.В Краснодаре сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) напала с ножницами на посетительницу, которая была с тремя детьми — по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Согласно информации, распространяющейся в местных интернет-СМИ, причиной конфликта стала неплотно закрытая дверь ПВЗ. Клиентка, с которой находились трое ее детей (8 лет, 6 лет и 1 год 10 месяцев) сделала сотруднице замечание по этому поводу, что спровоцировало агрессивную реакцию работницы. После этого словесная перепалка переросла в физическое насилие. На заявление пострадавшей о вызове наряда полиции агрессорша накинулась на нее с ножницами. Отмечается, что нападавшую смогли задержать очевидцы. По словам пострадавшей, она получила многочисленные травмы: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

На основании поступившего заявления стражи правопорядка проводят доследственную проверку по факту конфликта посетительницы и работницы пункта выдачи заказов на улице Офицерской говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.