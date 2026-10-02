Москва2 октВести.На федеральной автомобильной дороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В результате пострадали четыре человека.
37-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Fiat. После удара Fiat столкнулся с грузовым MAN, а Kia продолжила движение и врезалась в Audiотмечается в сообщении в MAX
Травмы получили 36-летний водитель Fiat, 37-летняя пассажирка и двое детей в возрасте девяти лет и одного года.