На Кубани при ДТП с 4 машинами пострадали двое взрослых и двое детей

В массовом ДТП на Кубани пострадали двое взрослых и двое детей На Кубани при ДТП с 4 машинами пострадали двое взрослых и двое детей

Москва2 окт Вести.На федеральной автомобильной дороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В результате пострадали четыре человека.

37-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Fiat. После удара Fiat столкнулся с грузовым MAN, а Kia продолжила движение и врезалась в Audi отмечается в сообщении в MAX

Травмы получили 36-летний водитель Fiat, 37-летняя пассажирка и двое детей в возрасте девяти лет и одного года.