Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе в Краснодарском крае

На Кубани два человека пострадали после столкновения двух иномарок Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе в Краснодарском крае

Москва10 сен Вести.В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое завершилось получением травм двумя его участниками. Об этом стало известно из публикации полиции региона.

Дорожный инцидент случился около города Усть-Лабинска. Автомобиль Mazda 3 выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший Hyundai Accent.

После удара Hyundai съехал в кювет и загорелся. Пострадали 52-летний водитель и 14-летний пассажир написано в национальном мессенджере

Все обстоятельства аварии, как и причины выезда на встречную полосу, устанавливаются полицией.