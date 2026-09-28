В станице Павловская на Кубани беспилотники атаковали нефтебазу Дроны атаковали нефтебазу в станице Павловская Краснодарского края

Москва28 сен Вести.В Краснодарском крае в станице Павловская беспилотники атаковали территорию нефтебазы. Об этом сообщил глава Павловского района Роман Парахин в мессенджере MAX.

Отмечается, что атака была зафиксирована на улице Проезжая в 3.12 в понедельник, 28 сентября.

Сегодня в 03.12 в станице Павловская, по улице Проезжая, зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов на территорию нефтебазы написал Роман Парахин

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Угрозы для местных жителей нет.

Для устранения последствий атаки сформировали муниципальный штаб. На месте задействованы оперативные и экстренные службы. Ситуация под контролем.

Из-за работ движение автотранспорта в районе улицы Проезжая перекрыто. Водителей просят заранее выбирать объезд.

Людей просят не паниковать, держаться подальше от объекта и не создавать помех экстренным службам.

Глава района также напомнил о необходимости опираться только на официальную информацию и не делиться непроверенными данными и кадрами с места ЧП.