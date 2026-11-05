Москва5 ноя Вести.В Хабаровске местному жителю предъявлено обвинение в нападении на полицейских, которые работали на месте преступления, фигуранта арестовали. ОБ этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 26 октября нетрезвый 39-летний фигурант подъехал к одному из домов на улице Союзная в селе Корсаково-1, где трое правоохранителей работали по совершенному ранее преступлению.

Злоумышленник стал расспрашивать причины их нахождения возле дома, на законные требования не мешать расследованию и покинуть территорию не реагировал, после чего совершил множественные удары по голове и телу представителей власти говорится в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Фигуранту предъявлено обвинение.

По решению суда мужчину заключили под стражу.