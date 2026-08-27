Арестован мужчина, напавший на двух детей с топором в Хабаровске

В Хабаровске арестовали мужчину, напавшего с топором на детей Арестован мужчина, напавший на двух детей с топором в Хабаровске

Москва27 авг Вести.В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с топором на двух детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее представители несовершеннолетних обратились в полицию с заявлением о том, что в поселке Горького неизвестный мужчина нанес удары обухом топора их детям: 8-летнему мальчику он ударил в область бедра, а 16-летнюю девушку в область затылка.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по г. Хабаровску задержали 52-летнего местного жителя по месту его проживания говорится в сообщении

Сообщается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за свершение тяжких преступлений.

Задержанного передали в следственные органы для дальнейших разбирательств по уголовному делу.