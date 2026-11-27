Москва27 нояВести.В ГУ МВД России по Саратовской области раскрыли обстоятельства перестрелки с участием правоохранителей, произошедшей утром в пятницу, 27 ноября, в селе Терновка Балашовского района.
Стражи порядка приехали для проведения обыска к ранее судимому 65-летнему мужчине. Они выполняли следственное поручение в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения оружия.
Хозяин домовладения не подчинился законным требованиям полицейских и произвел в их сторону несколько выстрелов из незарегистрированного охотничьего ружьяговорится в публикации ведомства в MAX
Чтобы пресечь противоправные действия и обезвредить вооруженного преступника один из полицейских применил табельное оружие. Он произвел предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь на поражение, ранив подозреваемого в ногу.
После задержания правоохранители оказали фигуранту доврачебную помощь, затем мужчину госпитализировали.
Как сообщалось ранее, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.