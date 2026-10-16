Охотник, попавший пулей в сторожа в Красноярском крае, использовал тепловизор Житель Красноярского края попал пулей в сторожа на охоте, используя тепловизор

Москва16 окт Вести.Житель села Тасеево в Красноярском крае, находясь на охоте в лесной местности вблизи деревни Бартанас, попал пулей в 36-летнего сторожа, находившегося в передвижном доме. Охотник использовал тепловизор, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении 46-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В ночь с 8 на 9 октября 2026 года подозреваемый, находясь на охоте в лесной местности вблизи деревни Бартанас Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, используя тепловизор, произвел два выстрела из карабина. В результате его действий пострадал 36-летний мужчина отмечается в сообщении

Пострадавший находится в больнице. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что двое мужчин охотились на косулю, когда один из них попал пулей в голову спящего сторожа. Пострадавший в тяжелом состоянии.