Красноярца ранили на охоте, приняв его за лису

В Красноярском крае мужчину ранили на охоте, приняв за лису Красноярца ранили на охоте, приняв его за лису

Москва5 ноя Вести.Жителя Красноярского края ранили во время охоты – приятели приняли его за лису и начали стрелять, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, трое жителей села Кавказское Минусинского округа отправились на охоту. Добравшись до точки сбора, они разошлись в разных направлениях.

71-летний охотник услышал, что справа его 58-летний приятель несколько раз выстрелил. Мужчина подумал, что лиса бежит в его направлении, и начал стрелять по предполагаемой добыче. В результате произошедшего третий участник охоты случайно был ранен в ногу говорится в сообщении

Пострадавшего оперативно доставили в фельдшерский пункт. Охотника санавиацией доставили в Красноярск.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.