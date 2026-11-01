Москва1 нояВести.В Чановском районе Новосибирской области охотник случайно выстрелил в своего знакомого во время охоты на лису - пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, в настоящее время идет проверка.
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту произошедшего на охоте в Чановском районе Новосибирской областиговорится в публикации
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.