Охотник случайно выстрелил в своего знакомого во время охоты на лису

Мужчина случайно выстрелил в своего знакомого на охоте в Новосибирской области Охотник случайно выстрелил в своего знакомого во время охоты на лису

Москва1 ноя Вести.В Чановском районе Новосибирской области охотник случайно выстрелил в своего знакомого во время охоты на лису - пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, в настоящее время идет проверка.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту произошедшего на охоте в Чановском районе Новосибирской области говорится в публикации

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.