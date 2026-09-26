Охотники в Пермском крае перепутали грибника с лосем и застрелили

В Прикамье охотники застрелили грибника, перепутав его с лосем Охотники в Пермском крае перепутали грибника с лосем и застрелили

Москва26 сен Вести.В лесу около села Платошино Пермского края был убит грибник. Охотившиеся в том же лесу люди приняли его за лося и застрелили, сообщает KP.RU.

Трагедия произошла 15 сентября. Охотников было пятеро. Одному из них показалось, что он увидел в кустах силуэт, схожий с лосем, и выстрелил.

По информации источника, пуля прошла через обе руки, печень и брюшную полость грибника. После того, как группа охотников осознала, что выстрел пришелся в человека, была вызвана полиция и скорая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.