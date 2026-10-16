Экс-депутат и директор школы на охоте в Красноярском крае выстрелили в сторожа

Baza: в Красноярском крае экс-депутат с директором школы попали пулей в сторожа Экс-депутат и директор школы на охоте в Красноярском крае выстрелили в сторожа

Москва16 окт Вести.Около деревни Бартанас в Красноярском крае бывший депутат Дзержинско-Тасеевского округа и директор местной школы во время охоты пулей попали в голову спящего сторожа. Об этом стало известно Baza.

Мужчины охотились на косулю в темноте – около полуночи.

Во время стрельбы в поле они попали в бытовку, где спал сторож, охранявший комбайны. Предварительно, стрелки могли просто не заметить постройку в темноте отмечается в сообщении

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. После операции по извлечению пули из головы у 36-летнего сторожа отказала рука.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По предварительной информации, у мужчин не было разрешения на охоту.