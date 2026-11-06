В Томской области охотник застрелил двух мужчин, приняв их за лося

Житель Томской области на охоте перепутал двух мужчин с лосем и застрелил их В Томской области охотник застрелил двух мужчин, приняв их за лося

Москва6 ноя Вести.В Томской области мужчина случайно застрелил на охоте двух мужчин, приняв их за лося, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 5 ноября в лесу возле села Мишутино Зырянского района.

Приняв силуэты двоих охотников за лося, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных огнестрельных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 59-летний потерпевший умер по дороге в медицинское учреждение сказано в сообщении

В отношении охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, его задержали. Свою вину фигурант признал.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.