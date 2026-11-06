Москва6 нояВести.В Томской области мужчина случайно застрелил на охоте двух мужчин, приняв их за лося, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел днем 5 ноября в лесу возле села Мишутино Зырянского района.
Приняв силуэты двоих охотников за лося, мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. От полученных огнестрельных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 59-летний потерпевший умер по дороге в медицинское учреждениесказано в сообщении
В отношении охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, его задержали. Свою вину фигурант признал.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.