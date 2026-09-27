Жителя Башкирии приговорили к штрафу за отстрел лося на территории заказника

В Башкирии вынесен приговор за отстрел лося на территории заказника Жителя Башкирии приговорили к штрафу за отстрел лося на территории заказника

Москва27 сен Вести.В Бурзянском районе Республики Башкортостан вынесен приговор мужчине, который произвел отстрел лося на территории государственного природного заказника. Об этом сообщает прокуратура региона в MAX.

38-летний местный житель признан виновным по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба, применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории.

Как установил суд, в январе 2026 года мужчина ехал на снегоходе без государственных регистрационных номеров по лесному массиву государственного природного заказника "Алтын Солок" и застрелил самца дикого лося. Разделанную тушу сотрудники полиции обнаружили в гараже знакомого подсудимого.

Подсудимый признал вину в совершении преступления, возместил причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей в полном объеме говорится в сообщении

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Орудие преступления конфисковано в доход государства.