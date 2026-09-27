Москва27 сенВести.В Бурзянском районе Республики Башкортостан вынесен приговор мужчине, который произвел отстрел лося на территории государственного природного заказника. Об этом сообщает прокуратура региона в MAX.
38-летний местный житель признан виновным по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба, применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории.
Как установил суд, в январе 2026 года мужчина ехал на снегоходе без государственных регистрационных номеров по лесному массиву государственного природного заказника "Алтын Солок" и застрелил самца дикого лося. Разделанную тушу сотрудники полиции обнаружили в гараже знакомого подсудимого.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, возместил причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей в полном объемеговорится в сообщении
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Орудие преступления конфисковано в доход государства.