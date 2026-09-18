Залез на дерево и замер: инспектор из Башкирии снимал медведя сверху Инспектор Минэкологии Башкирии переждал появление медведя на дереве

Москва18 сен Вести.Инспектор Министерства природопользования и экологии Башкирии Ямиль Илембетов в ходе рейда по заказнику "Шайтантау" повстречал медведя. Он залез на дерево и снял зверя на видео, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Инспектор приехал в заказник подсыпать соли на солонцы – сюда приходят обитающие на охраняемой территории лоси, косули, зайцы, а иногда и медведи, которые нуждаются в дополнительных минералах.

Неожиданно из-за деревьев вышел медведь и двинулся прямо на человека. Илембетов не растерялся: быстро залез на дерево и замер. Через какое-то время он стал снимать происходящее на камеру.

Медведь же спокойно подошел к солонцу, заинтересовавшись угощением. Но все же он почуял запах человека, насторожился и поспешил скрыться в лесу.

Разошлись мирно, но впечатлений – море отмечается в публикации

Заказник "Шайтантау" – одно из уникальных мест Башкирии. Здесь обитают лоси, косули, медведи и другие животные. Инспекторы следят за порядком, подкармливают зверей зимой, подсыпают соль на солонцы, охраняют от браконьеров.