ТАСС: ужесточено обвинение стрелявшему по полицейским в Оренбургской области ТАСС: стрелявшему по полицейским в Оренбургской области ужесточили обвинение

Москва31 окт Вести.Окончательное обвинение против самовольно оставившего воинскую часть Сергея Басалаева, который открыл стрельбу по полицейским в Оренбургской области в апреле текущего года, ужесточено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Первоначально фигуранту вменялось самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство.

Согласно материалам суда, после завершения расследования к статьям обвинения добавились умышленные уничтожение или повреждение имущества, незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств и дезертирство уточняется в публикации

Материалы расследования поступили в военный суд. Заседания проходят в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, 16 апреля текущего года в Новотроицке Басалаев открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. Тогда фигурант скрылся с места происшествия. Его задержали 18 апреля и заключили под стражу.