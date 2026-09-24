СК возбудил дело против участника вторжения ВФУ в Курскую область

В отношении участника вторжения ВФУ в Курскую область возбуждено дело СК возбудил дело против участника вторжения ВФУ в Курскую область

Москва24 сен Вести.Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады ВФУ (войсковая часть А-1518) солдата Александра Олексюка. Мужчина подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области, сообщает СК.

По материалам следствия, весной 2025 года Олексюк с оружием и боеприпасами в составе боевого подразделения ВФУ незаконно пересек Государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области.

С целью дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации, имея при себе оружие и боеприпасы, Олексюк совместно с иными украинскими боевиками занял огневую позицию, создав мирному населению угрозу и вынудив людей спешно покидать места постоянного проживания и пребывания говорится в сообщении

Российские военнослужащие задержали Олексюка в ходе боевых действий и передали следственным органам.

Военные следователи СК РФ принимают меры по установлению других участников ВФУ, причастных к совершению преступлений.