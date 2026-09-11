Возбуждено дело в отношении солдата ВФУ, подозреваемого в совершении теракта

В отношении солдата ВФУ возбуждено уголовное дело о теракте Возбуждено дело в отношении солдата ВФУ, подозреваемого в совершении теракта

Москва11 сен Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады (в/ч А4576) вооруженных формирований Украины (ВФУ) солдата Анатолия Билецкого. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В октябре 2024 года Билецкий, вооруженный автоматом и гранатами, в составе подразделения пересек госграницу РФ. Затем по приказу вышестоящего командования он прибыл к селу Ольговка в Курской области, разместился на наблюдательно-огневых позициях, а затем осуществлял блокировку и удержание указанной территории.

Украинский боевик был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам … Он подозревается в совершении террористического акта (п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства совершенных Билецким преступлений.