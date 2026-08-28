Дело о теракте в Курской области возбуждено в отношении солдата ВФУ

Дело о теракте возбуждено в отношении украинского военнослужащего Дело о теракте в Курской области возбуждено в отношении солдата ВФУ

Москва28 авг Вести.В отношении военнослужащего 143-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) солдата Андрея Коцупия возбуждено уголовное дело по пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший наступление тяжких последствий). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как установлено, в октябре 2024 года военнослужащий в составе боевого подразделения пересек госграницу РФ. Позднее по приказу командиров он расположился вблизи деревни Городище в Курской области, где вместе с другими боевиками наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями бойцов ВС РФ, а также участвовал в блокировании территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.

В ходе проведения российскими военнослужащими мероприятий, направленных на восстановление конституционного порядка на территории Курской области, украинский боевик был задержан и передан следственным органам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.