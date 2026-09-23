Украинского военнослужащего обвинили в теракте в Курской области

Украинского военнослужащего обвинили в теракте в Курской области Украинского военнослужащего обвинили в теракте в Курской области

Москва23 сен Вести.Следователи предъявили украинскому военнослужащему Дмитрию Рудковскому обвинение в совершении преступлений террористического характера в Курской области в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2024 года вооруженный автоматом и гранатами военнослужащий 40-го отдельного стрелкового батальона РВФУ Рудковский незаконно пересек российскую границу и прибыл в село Свердликово Суджанского района Курской области.

Заняв огневую позицию, украинский боевик принял участие в блокировании указанной территории и удержанием ее под незаконным вооруженным контролем. В ходе проведения российскими военнослужащими мероприятий, направленных на восстановление конституционного порядка на территории Курской области, украинский боевик был задержан и передан следственным органам сказано в сообщении

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о теракте, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.