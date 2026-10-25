ВСУ разрешили убивать боевиков за попытку бегства у Орехова

Боевикам ВСУ разрешили убивать сослуживцев за попытку бегства у Орехова ВСУ разрешили убивать боевиков за попытку бегства у Орехова

Москва25 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило военнослужащим убивать сослуживцев за попытки бегства с позиций, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Есть подтвержденные факты того, что на запорожском направлении, непосредственно на ореховском участке, очень жестко карается самовольное оставление позиций - дезертирство. Там работают карательные отряды, которые в качестве крайней меры уничтожают сбежавших с позиций сослуживцев приводит ТАСС слова Марочко

ВСУ вынужденно сокращают задействованные в обороне Орехова подразделения после потери контроля над Тимошевкой в Запорожской области, чтобы не допустить резкого прорыва обороны.

Форпост обороны ВСУ в Запорожской области у города Орехова ежедневно ослабевает под натиском российской армии, заключил Марочко.