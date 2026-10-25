Москва25 октВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило военнослужащим убивать сослуживцев за попытки бегства с позиций, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Есть подтвержденные факты того, что на запорожском направлении, непосредственно на ореховском участке, очень жестко карается самовольное оставление позиций - дезертирство. Там работают карательные отряды, которые в качестве крайней меры уничтожают сбежавших с позиций сослуживцевприводит ТАСС слова Марочко
ВСУ вынужденно сокращают задействованные в обороне Орехова подразделения после потери контроля над Тимошевкой в Запорожской области, чтобы не допустить резкого прорыва обороны.
Форпост обороны ВСУ в Запорожской области у города Орехова ежедневно ослабевает под натиском российской армии, заключил Марочко.