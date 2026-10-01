Командование ВСУ перебросило под Орехов боевиков "Азова" ВСУ перебросили под Орехов боевиков "Азова"

Москва1 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Орехов боевиков "Азова" (организация признана террористической запрещена в России), заявил источник ТАСС.

Под Ореховым замечены боевики "Азова". Речь идет о большом количестве личного состава сразу из нескольких подразделений приводит ТАСС слова источника

Боевики попытаются замедлить продвижение российских войск в Орехове и его окрестностях.

Решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.