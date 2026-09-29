ВСУ потеряли часть элитных сил, переброшенных под Красный Лиман Киев лишился части элитных сил под Красным Лиманом

Москва29 сен Вести.Киевский режим потерял часть элитных сил, состоявших из бывших боевиков "Азова" (признана в России террористической и запрещена), которые были переброшены под Красный Лиман. Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

Киевская армия, как отмечается, продолжает нести потери на данном участке фронта.

Противник совсем недавно перебрасывал под Красный Лиман элиту из числа бывших азовцев. Существенная часть этих сил уже уничтожена заявил источник

Военный эксперт Андрей Марочко ранее подчеркнул, что Киев пытается стабилизировать ситуацию в районе Красного Лимана, перебрасывая туда боевиков.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Красном Лимане складывается тяжелая ситуация, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в бой на этом участке фронта откровенных нацистов.