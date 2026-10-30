Москва30 октВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из села Горькое в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По последней информации, которая мне приходила, населенный пункт Горькое украинские боевики оставили, он перешел в серую зону. Сейчас противник драпает в западном направлении - вдоль реки Верхняя Терсасказал он
Ранее он сообщил, что командование ВСУ ужесточило наказание за дезертирство из-под Орехова в Запорожской области и разрешило военнослужащим убивать сослуживцев за попытки бегства с позиций.