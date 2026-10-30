Марочко сравнил действия ВСУ у Омельника с припаркой для мертвого

"Как мертвому припарка": Марочко прокомментировал ситуацию для ВСУ у Омельника Марочко сравнил действия ВСУ у Омельника с припаркой для мертвого

Москва30 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается стабилизировать ситуацию у Омельника в Запорожской области, но эти действия "как мертвому припарка". Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что Киев перебрасывает дополнительные средства и силы из населенного пункта Васиновка.

По сути, это уже не сыграет никакой роли. Это уже как мертвому припарка сказал эксперт

Накануне он подчеркнул, что украинские боевики бежали из села Горькое в Запорожской области.