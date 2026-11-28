В Московской области мужчина получил ножевое ранение в конфликте с соседом

В Подмосковье сосед ударил ножом мужчину во время конфликта В Московской области мужчина получил ножевое ранение в конфликте с соседом

Москва28 ноя Вести.В деревне Лисавино под Истрой в Московской области между соседями произошла драка с применением ножа. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

В отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее мужа избил сосед. По предварительным данным, мужчины поссорились на почве неприязни, которая копилась давно, и в какой-то момент один из них пустил в ход нож.

Полицейскими предварительно установлено, что между мужчинами произошел конфликт на почве сложившихся неприязненных отношений, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение говорится в публикации

Пострадавший – мужчина 1969 года рождения – обратился к врачам за помощью.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в соответствии с законом.