Москва28 нояВести.В деревне Лисавино под Истрой в Московской области между соседями произошла драка с применением ножа. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.
В отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее мужа избил сосед. По предварительным данным, мужчины поссорились на почве неприязни, которая копилась давно, и в какой-то момент один из них пустил в ход нож.
Полицейскими предварительно установлено, что между мужчинами произошел конфликт на почве сложившихся неприязненных отношений, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранениеговорится в публикации
Пострадавший – мужчина 1969 года рождения – обратился к врачам за помощью.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в соответствии с законом.