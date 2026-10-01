Два человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье

В Подмосковье один из участников драки у дома открыл стрельбу, пострадали двое Два человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье

Москва1 окт Вести.На улице Лесная в Ленинском городском округе Подмосковья у одного из домов произошла драка между мужчинами. Во время потасовки прозвучали выстрелы, сообщили в подмосковной полиции.

Полицейскими предварительно установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из предмета, визуально схожего с травматическим пистолетом, в оппонентов отмечается в сообщении в MAX

В результате травмы получили два человека, один из них несовершеннолетний.

Правоохранители установили всех участников инцидента. Проводится проверка.