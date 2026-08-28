Дело возбуждено после стрельбы с пострадавшими в подмосковной Жуковке

Дело возбуждено после стрельбы в Подмосковье, в результате которой ранены люди Дело возбуждено после стрельбы с пострадавшими в подмосковной Жуковке

Москва28 авг Вести.Дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы в подмосковной Жуковке, в результате которой ранения получили двое мужчин. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно установлено, что около одного из ресторанов между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них произвел в сторону оппонентов несколько выстрелов из травматического пистолета. После чего правонарушители скрылись на автомобилях говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате инцидента тяжелые ранения получили двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников, организован их розыск.