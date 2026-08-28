Baza: неизвестные расстреляли двух мужчин в подмосковной Жуковке Baza: неизвестные расстреляли 2 мужчин в Подмосковье, раненых госпитализировали

Москва28 авг Вести.Неизвестные расстреляли двух мужчин в подмосковной Жуковке, в результате происшествия пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. Об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным СМИ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений. Злоумышленники открыли огонь по находившимся внутри посетителям.

Двое пострадавших — мужчины — получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. У одного из них диагностировано пулевое ранение шеи, у второго — огнестрельное ранение теменной области головы.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока не было.