Москва25 октВести.В Ростовской области задержана местная жительница, ранившая ножом мужчину во время ссоры. Потерпевший находится в больнице, его здоровью причинен тяжкий вред. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Преступление произошло в квартире дома в поселке Каменский. Мотивом послужила "личная неприязнь".
В момент конфликта женщина нанесла один удар ножом в брюшную полость. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и проходит лечение… Установлено, что преступление совершила 46-летняя жительница г. Каменск-Шахтинский, ранее уже судимая по аналогичной статьеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело, фигурантку отправили под домашний арест.