Рецидивистка из Ростовской области задержана за нападение с ножом на мужчину Судимая жительница Ростовской области ранила ножом мужчину во время ссоры

Москва25 окт Вести.В Ростовской области задержана местная жительница, ранившая ножом мужчину во время ссоры. Потерпевший находится в больнице, его здоровью причинен тяжкий вред. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Преступление произошло в квартире дома в поселке Каменский. Мотивом послужила "личная неприязнь".

В момент конфликта женщина нанесла один удар ножом в брюшную полость. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и проходит лечение… Установлено, что преступление совершила 46-летняя жительница г. Каменск-Шахтинский, ранее уже судимая по аналогичной статье говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело, фигурантку отправили под домашний арест.