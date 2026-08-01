Москва1 авгВести.В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая маникюрными ножницами ранила 19-летнего молодого человека, вернувшего ей упавшую сумочку. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел 1 августа около 05.00 мск на Невском проспекте недалеко от станции метро "Гостиный Двор". По информации полиции, между двумя нетрезвыми гражданами произошел конфликт.
Девушка уронила сумочку, а находившийся рядом 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь. После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицысказано в сообщении
Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц с непроникающими ранениями.
Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.