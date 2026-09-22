В Уфе девушка ударила ножом бывшего сожителя, приревновав его во время застолья

Жительница Уфы нанесла экс-сожителю ножевое ранение из ревности В Уфе девушка ударила ножом бывшего сожителя, приревновав его во время застолья

Москва22 сен Вести.В городе Уфе между местными жителями произошла ссора в ходе застолья, которая завершилась ножевым ранением мужчины. Об этом сообщает МВД Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Максима Рыльского. Во время распития алкогольных напитков девушка приревновала бывшего возлюбленного, схватила кухонный нож и ударила его в область грудной клетки.

Осознав случившееся, она сама вызвала экстренные службы написано в канале министерства

Нож был изъят, сама подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.