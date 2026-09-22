Москва22 сенВести.В городе Уфе между местными жителями произошла ссора в ходе застолья, которая завершилась ножевым ранением мужчины. Об этом сообщает МВД Республики Башкортостан.
Инцидент произошел в жилом доме по улице Максима Рыльского. Во время распития алкогольных напитков девушка приревновала бывшего возлюбленного, схватила кухонный нож и ударила его в область грудной клетки.
Осознав случившееся, она сама вызвала экстренные службынаписано в канале министерства
Нож был изъят, сама подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.