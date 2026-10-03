В Батайске задержала мужчину, который ранил знакомую ножом во время конфликта Полиция задержала участника конфликта с поножовщиной в Батайске

Москва3 окт Вести.Полицейские задержали одного из участников драки с поножовщиной в Батайске. Об этом сообщает управление МВД России по Ростовской области в MAX.

Вечером пятницы, 2 октября, в отдел полиции поступило сообщение о конфликте в городском парке и о двух пострадавших. Наряд ППС выдвинулся к указанному месту.

Полицейские услышали крики участников конфликта и оперативно задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 1969 года рождения говорится в сообщении

Выяснилось, что участники инцидента знакомы друг с другом и что они поссорились во время совместного распития алкоголя. Конфликт начали женщина 1986 года рождения и мужчина 1984 года рождения. В пылу ссоры она ранила его ножом, за что другой мужчина из компании ударил ножом ее.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, потерпевших – в медучреждении.