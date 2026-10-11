Саратовские полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом в ТЦ

Мужчина поругался с незнакомцем и пырнул его ножом в саратовском ТЦ Саратовские полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом в ТЦ

Москва11 окт Вести.В Саратове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на человека в одном из торговых центров. По данным силовиков, он поругался с незнакомцем и пырнул его ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 11 октября, в субботу, в Заводском районе.

Наряд патрульно-постовой службы полиции... по горячим следам задержал ранее судимого мужчину 1988 года рождения. По предварительным данным, конфликт между злоумышленником и потерпевшим возник внезапно, ранее они были не знакомы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Раненый госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.