Москва11 октВести.В Саратове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на человека в одном из торговых центров. По данным силовиков, он поругался с незнакомцем и пырнул его ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 11 октября, в субботу, в Заводском районе.
Наряд патрульно-постовой службы полиции... по горячим следам задержал ранее судимого мужчину 1988 года рождения. По предварительным данным, конфликт между злоумышленником и потерпевшим возник внезапно, ранее они были не знакомыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Раненый госпитализирован, подробностей о его состоянии нет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.