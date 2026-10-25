Житель Подмосковья пырнул ножом свою пожилую мать, он задержан Полиция задержала жителя Подмосковья, ранившего свою мать ножом

Москва25 окт Вести.Житель Подмосковья задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью своей матери. Как сообщает ГУ МВД России по региону, во время ссоры он пырнул пожилую женщину ножом.

Преступление произошло в квартире дома на Ильинском шоссе в Красногорске. О случившемся правоохранителям стало известно после того, как пенсионерку доставили в больницу.

Поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 1953 г.р. … В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния 1990 г.р. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.