Один человек умер, второй в реанимации после драки со стрельбой в Ингушетии

В ингушском селе Алхасты произошла драка со стрельбой: есть погибший и раненые Один человек умер, второй в реанимации после драки со стрельбой в Ингушетии

Москва26 окт Вести.В селе Алхасты Сунженского района Республики Ингушетия произошла драка с применением оружия, один из участников конфликта умер в больнице, второй в реанимации, сообщает республиканский главк МВД России в мессенджере MAX.

ЧП произошло вечером 23 октября. По данным правоохранителей, конфликт возник между двумя мужчинами з-за ранее сложившихся неприязненных отношений. Потасовка закончилась стрельбой. Огнестрельные ранения получили участники драки, а также те, кто пытался их разнять. В Сунженскую районную больницу привезли четырех мужчин с различными ранениями.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Однако в связи с тем, что впоследствии один из участников конфликта от полученных ранений скончался в учреждении здравоохранения, дело будет переквалифицировано и передано по компетенции. За жизнь второго участника перестрелки борются врачи реанимационного отделения больницы сообщается в публикации

Полицейские, выезжавшие по вызову в село Алхасты, изъяли с места происшествия карабин "Сайга" с магазином, снаряженным 10 патронами, пистолет системы Макарова, 9 гильз калибра 9 миллиметров и другие вещественные доказательства.