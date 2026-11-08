В Ингушетии ищут неизвестного мужчину, который устроил стрельбу и ранил женщину

В Ингушетии ищут неизвестного, который устроил стрельбу и ранил женщину В Ингушетии ищут неизвестного мужчину, который устроил стрельбу и ранил женщину

Москва8 ноя Вести.В Ингушетии сотрудники полиции ищут неизвестного мужчину, который устроил стрельбу в городе Карабулаке, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Стрельба произошла 7 ноября.

Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливается личность стрелявшего и все детали произошедшего.

Представитель силовых структур в беседе с агентством также добавил, что женщину ранили случайно: она шла по улице, когда неизвестный открыл стрельбу в воздух — одна из пуль попала в пострадавшую.