Москва8 нояВести.В Ингушетии сотрудники полиции ищут неизвестного мужчину, который устроил стрельбу в городе Карабулаке, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Стрельба произошла 7 ноября.
Отмечается, что пострадавшая госпитализирована. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.
По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливается личность стрелявшего и все детали произошедшего.
Представитель силовых структур в беседе с агентством также добавил, что женщину ранили случайно: она шла по улице, когда неизвестный открыл стрельбу в воздух — одна из пуль попала в пострадавшую.