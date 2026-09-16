Москва16 сенВести.Мэр Энергодара привел в MAX уточняющую информацию по пострадавшей при сегодняшнем обстреле города.
Ранее он сообщал, что при артиллерийском обстреле ВСУ пострадала женщина 1975 года рождения.
По уточненной информации, пострадавшая … во время обстрела она находилась на лавочке у подъездасказано в сообщении
Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями в хирургическое отделение.
Пухов сообщил, что зафиксировано не менее двух прилетов по городской застройке в первом микрорайоне Энергодара.