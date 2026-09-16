Пострадавшая в Энергодаре женщина во время обстрела сидела на лавочке у подъезда

Пухов: раненая в Энергодаре женщина находилась на лавочке Пострадавшая в Энергодаре женщина во время обстрела сидела на лавочке у подъезда

Москва16 сен Вести.Мэр Энергодара привел в MAX уточняющую информацию по пострадавшей при сегодняшнем обстреле города.

Ранее он сообщал, что при артиллерийском обстреле ВСУ пострадала женщина 1975 года рождения.

По уточненной информации, пострадавшая … во время обстрела она находилась на лавочке у подъезда сказано в сообщении

Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями в хирургическое отделение.

Пухов сообщил, что зафиксировано не менее двух прилетов по городской застройке в первом микрорайоне Энергодара.