Незнакомец напал и порезал руку девушке в станице Елизаветинской

Незнакомец ранил прохожую в станице Елизаветинской Незнакомец напал и порезал руку девушке в станице Елизаветинской

Москва4 окт Вести.Полиция ищет мужчину, который ранил ножом местную жительницу, сообщили в пресс-службе кубанской полиции в MAX.

Инцидент произошел 3 октября. В дежурную часть поступило заявление от 33-летней женщины. Она сообщила, что на улице Вишневой в станице Елизаветинской на нее напал неизвестный и нанес ей телесные повреждения в область руки предметом, похожим на нож.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий сказано в сообщении

Личность злоумышленника устанавливается.