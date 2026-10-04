Москва4 октВести.Полиция ищет мужчину, который ранил ножом местную жительницу, сообщили в пресс-службе кубанской полиции в MAX.
Инцидент произошел 3 октября. В дежурную часть поступило заявление от 33-летней женщины. Она сообщила, что на улице Вишневой в станице Елизаветинской на нее напал неизвестный и нанес ей телесные повреждения в область руки предметом, похожим на нож.
В настоящее время по данному факту полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятийсказано в сообщении
Личность злоумышленника устанавливается.