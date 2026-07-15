Житель Кубани напал на продавщицу с ножом за отказ дать алкоголь в долг На Кубани задержан мужчина, ударивший женщину ножом в спину

Москва15 июл Вести.В городе Курганинске Краснодарского края местный житель нанес ножевые ранения продавщице после ее отказа дать в долг две бутылки пива. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Удары ножом он нанес пострадавшей в спину.

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После ранения женщина успела позвать на помощь. Мужчина же схватил алкоголь и скрылся с места происшествия. Позже его задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о разбое, в настоящее время оно передано в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.