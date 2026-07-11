В Краснодарском крае мужчину осудят за разгром подвала на 195 тысяч рублей

В Краснодарском крае мужчина разгромил подвал дяди, не получив самогон В Краснодарском крае мужчину осудят за разгром подвала на 195 тысяч рублей

Москва11 июл Вести.В Калининском районе Краснодарского края 40-летний местный житель предстанет перед судом за умышленное повреждение имущества. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону на платформе MAX.

В Калининском районе будут судить мужчину за разгром подвала… Ему грозит до 2 лет лишения свободы по ст. 167 УК РФ говорится в публикации

По данным правоохранителей, мужчина, будучи пьяным, навестил родственника, чтобы попросить домашнего алкоголя. Дядя ему отказал, после чего гость спустился в подвал, выпил найденное там спиртное, а затем принялся крушить банки с заготовками. Ущерб от его действий оценили в сумму, превышающую 195 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Хулигану грозит до двух лет тюрьмы.