Москва27 октВести.Проводится проверка по факту гибели пешехода на трассе в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области в MAX.
ДТП произошло вечером 26 октября у села Каскара, на 26 км автомобильной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.
Автомобиль Volkswagen Golf совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погибговорится в публикации
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в областном надзорном ведомстве.