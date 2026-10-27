Пешеход погиб под колесами иномарки в Тюменской области Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту гибели пешехода

Москва27 окт Вести.Проводится проверка по факту гибели пешехода на трассе в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области в MAX.

ДТП произошло вечером 26 октября у села Каскара, на 26 км автомобильной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Автомобиль Volkswagen Golf совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб говорится в публикации

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в областном надзорном ведомстве.