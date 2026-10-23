Тюменца, обвиняемого в жестоком убийстве экс-супруги, отправили в СИЗО Суд заключил в СИЗО тюменца, обвиняемого в жестоком убийстве экс-супруги

Москва23 окт Вести.Ленинский районный суд Тюмени арестовал на два месяца жителя Тюмени, обвиняемого в жестокой расправе над бывшей женой – он застрелил женщину и залил ее тело кислотой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 20 октября 52-летний фигурант приехал к дому бывшей жены на улицу Олимпийская, где подкараулил ее застрелил из карабина с глушителем. От полученных ранений пострадавшая умерла на месте. После этого он поместил тело в пластиковую бочку и погрузил в свою машину. После этого в лесу возле села Бухтал он выкопал яму, залил тело серной кислотой, сбросил содержимое бочки в яму и закопал.

Все улики, в том числе оружие, лопату, бочку и канистру с кислотой он спрятал, а свою одежду уничтожил.

Свою вину он признал. По его словам, мотивом для расправы стал длительный конфликт с бывшей женой, которая заключала от его имени договоры. Это привело к банкротству его фирмы, а также четырехлетним судебным разбирательствам по разделу имущества.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 20 декабря 2026 года говорится в сообщении

Постановление суда в законную силу не вступило.