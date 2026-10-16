В Балашихе арестован мужчина, обливший бывшую жену кипятком из чайника Житель Подмосковья залил экс-супругу кипятком и отказался признать вину

Москва16 окт Вести.В Балашихе заключен под стражу обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей бывшей супруги, сообщает прокуратура Московской области в MAX.

По версии следствия, 8 октября обвиняемый, 40-летний местный житель, находился в квартире дома по улице Яганова с бывшей женой.

В ходе конфликта с потерпевшей, возникшего на почве личных неприязненных отношений, <фигурант> умышленно вылил на нее кипяток из чайника говорится в публикации

В результате этих действий женщине были причинены термические ожоги тела. При этом вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина не признал.

Суд заключил его под стражу, учитывая то, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.

Кроме того, оставаясь на свободе, фигурант мог скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей.