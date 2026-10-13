В Балашихе мужчина напал на бывшую супругу и облил ее кипятком В Балашихе экс-супруг облил женщину кипятком, полиция ведет проверку

Москва13 окт Вести.В подмосковной Балашихе мужчина облил кипятком бывшую жену. Сейчас в случившемся разбираются полицейские. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

В дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступила информация из медучреждения: к ним доставили местную жительницу 1986 года рождения с телесными повреждениями.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Яганова. Между бывшими супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина ошпарил женщину кипятком.

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в г.о. Балашиха… Предварительно установлено, что в квартире, расположенной в доме на улице Яганова, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину кипятком говорится в публикации

Нарушителя уже доставили в территориальный отдел полиции.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП и привлечь мужчину к ответственности.