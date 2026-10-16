Обливший экс-жену кипятком мужчина из Балашихи заявил, что она обожглась в душе

Обливший бывшую жену кипятком мужчина предположил, что она обожглась сама Обливший экс-жену кипятком мужчина из Балашихи заявил, что она обожглась в душе

Москва16 окт Вести.Мужчина из Балашихи, предположительно обливший бывшую жену кипятком из чайника, заявил, что она обожглась в душе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что экс-супруг плеснул кипяток на женщину в пылу ссоры, из-за чего она была госпитализирована с ожогами. На мужчину завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако он отрицает свою вину и рассказывает совсем другую версию событий.

По словам фигуранта, женщина в ходе ссоры обожглась в душе, затем он вызвал скорую помощь цитирует собеседника агентство

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Ранее он был неоднократно судим. в том числе за преступления против личности.