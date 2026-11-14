Москва14 нояВести.Сотрудники полиции Мишкинского района в Башкирии задержали подозреваемого в поджоге дома бывшей на почве ревности. Об этом сообщили в МВД по региону в MAX.
Заявление в полицию поступило от 39-летней жительницы одной из деревень. Она сообщила, что ее бывший партнер облил бензином веранду дома и поджег ее.
По данным полиции, 45-летний мужчина совершил поджог из-за ревности и того, что женщина не захотела возобновлять с ним отношения.
В момент возгорания хозяйка находилась дома. Она заметила огонь и самостоятельно потушила пламя. В результате инцидента веранда получила частичные поврежденияотмечается в сообщении
Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.