Житель Башкирии пытался вернуть экс-возлюбленную и поджег ее дом

Бывший из ревности поджег дом жительницы Башкирии Житель Башкирии пытался вернуть экс-возлюбленную и поджег ее дом

Москва14 ноя Вести.Сотрудники полиции Мишкинского района в Башкирии задержали подозреваемого в поджоге дома бывшей на почве ревности. Об этом сообщили в МВД по региону в MAX.

Заявление в полицию поступило от 39-летней жительницы одной из деревень. Она сообщила, что ее бывший партнер облил бензином веранду дома и поджег ее.

По данным полиции, 45-летний мужчина совершил поджог из-за ревности и того, что женщина не захотела возобновлять с ним отношения.

В момент возгорания хозяйка находилась дома. Она заметила огонь и самостоятельно потушила пламя. В результате инцидента веранда получила частичные повреждения отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.